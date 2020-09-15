MSB'den son dakika açıklaması: Taciz ateşi açan 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Terör örgütüne operasyonlara devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vuruyor.

MSB bu görüntülerle 11 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık açıklamayı bu görüntülerle duyurdu.

Açıklamada " Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz! "ifadeleri kullanıldı.