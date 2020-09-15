Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

CHP'de sular durulmuyor. Kurultay süreci, Muharrem İnce'nin partiden umudunu keserek 'Memleket Hareketi'ni başlatması ile sarsılan CHP, Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk demem' sözleri ile yeni bir kaosun içine girdi. Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte, ısrarla 'Gazi Mustafa Kemal' hitabında bulundu. Kaftancıoğlu'na bunu bilinçli yapıp yapmadığı soruldu. Kaftancuoğlu, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum" yanıtını verdi. Parti içindeki ulusalcı ve Atatürkçüler ayağa kalkarken, Kılıçdaroğlu'na yakın olan marjinal kesim bu sözleri görmezden geldi.
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Kaftancıoğlu ile birlikte, Deniz Baykal'a karşı, 'CHP fazla Atatürkçü, kapatılmalı' sözleri ile 10 Aralık Hareketi'ne öncülük eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, gazetecilerin sorularına kaçamak cevaplar verdi. Salıcı, "Ortada bir Atatürk tartışması yok. İl başkanımız bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin kurucusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusu ve CHP'nin ebedi genel başkanı. CHP'de Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir." dedi.
CHP'de yaşanan 'Atatürk' tartışmasını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu ve AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"CHP FAZLA ATATÜRKÇÜ DİYEREK KAPATILMASINI İSTEDİLER"
Savcı Sayan, CHP'de Atatürk tartışmasının yıllardır bitmek bilmediğini belirterek, "Yıllardır CHP'de bu tartışma vardı, hala var. Sayın Baykal'ın Atatürk sözleri yüzünden ona büyük karşı çıkışlar vardı. Oğuz Kaan Salıcı'lar 10 Aralık Hareket'ini kurup, 'CHP kapatılmalıdır' dediler. 'Fazla Atatürkçü'dür' dediler.
"KILIÇDAROĞLU'NDAN HABERSİZ YAPMIYOR"
Sayan, CHP'nin HDP ile koalisyon yapmak için, Kürt ve Alevilerin desteğini alabilmek için bir geçişkenlik içinde olduğunu belirtti. Sayan, bu geçiş için ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevlendirildiğini belirtti. Sayan şöyle konuştu:
Özellikle Alevi ve Kürt vatandaşlar için algıları farklı noktalara çekmeyi amaçlıyorlar. HDP ile ortak bir koalisyon için yumuşak bir geçiş istiyorlar. Bu geçişi de Kaftancıoğlu yapıyor. Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyorlar bunu.
"PERVİN BULDAN'IN SÖZLERİNDEN SONRA BU SÖYLEMLERİN ORTAYA ÇIKMASI TESADÜF DEĞİLDİR"
Sayan, CHP-HDP yakınlaşmasına değindi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, sözlerini hatırlattı. Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Pervin Buldan'ın, 'Artık kapalı kapılar ardından ittifak yapmayacağız' sözlerinden sonra bu söylemlerin ortaya çıkması tesadüf değildir. Canan Kaftancıoğlu, Atatürkçü falan değil. 10 Aralık hareketini kuranlardandır. Baykal'a karşı harekete geçmişlerdir.
"EGE, AKDENİZ VE TRAKYA KANADI KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMUNDA RAHATSIZ"
Sayan, Kılıçdaroğlu'nun açıktan dillendiremedği her şeyi, Canan Kaftancıoğlu üzerinden gündeme getirdiğini belirtti. Sayan, "CHP'nin içinde farklı kanatlar var. Ege'de, Trakya'da, Akdeniz'de siyaset yapanlar Kılıçdaroğlu'nun tutumundan rahatsız. O nedenle Kılıçdaroğlu, alıştıra alıştıra Canan Kaftancıoğlu üzerinden bu düşüncelerini aktarıyor." dedi.
"HİÇ VATANDAŞI KANDIRMAYA ÇALIŞMASINLAR"
Savcı Sayan, CHP'deki Atatürk tartışmalarına ilişkin son olarak şunları söyledi:
Tunceli özelinde, Kürtler özelinde farklı bir CHP yapmak istiyorlar. Yavaş yavaş niyetleri ortaya çıkıyor. Bunun öncülüğünü Canan Kaftancıoğlu yapıyor. Yeni CHP'yi hazırlıyorlar. Hiç vatandaşı kandırmaya çalışmasınlar.
Canan Kaftancıoğlu'nun neler yapmak istediğini, tabanının kim olduğunu da biliyoruz. Türkiye aleyhine oluşacak koalisyonlarda CHP lider olacak. Canan Kaftancıoğlu tek başına hareket etmiyor. CHP içinde çok yandaşları, yoldaşları var. Öncüsü de Kılıçdaroğlu'dur.
Ülkemizi dış güçlere karşı muhafaza etmemiz gerekiyor.
"CANAN KAFTANCIOĞLU CHP'DE TASFİYE EDİLEMEZ BİR GÜÇ"
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP içinde farklı dinamikler ve ekoller olduğunu söyledi. Müderrisoğlu, parti içinde Atatürkçü olanlar ve olmayanlara dikkat çekti. Atatürk tartışmalarının süreklilik arz ettiğine vurgu yapan Müderrisoğlu, Kaftancıoğlu'nun parti içinde güç kazandığına değindi.
Müderrisoğlu, şöyle konuştu:
Canan Kaftancıoğlu CHP'de çok önemlidir. Atatürk konusu CHP'de içi boşaltılmış, kırık ama kritik bir fay hattıdır. Konunun üstünün kapatılması, zamana bırakılması, kontrol altına alınamaz ise o zaman sivri sözler söyleyerek süreç yönetilecek gibi. Canan Kaftancıoğlu, artık tasfiye edilemez bir güç parti içinde.