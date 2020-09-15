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: 'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, 'ndan habersiz yapmıyor

haberi: 'de Atatürk tartışması sürüyor. 'nun 9 Eylül'de katıldığı bir konferansta ısrarla, 'Gazi Mustafa Kemal' demesi, ve Atatürk demeyi reddetmesi sonrası parti karıştı. Parti içindeki Ege, Akdeniz ve Trakya kolundakiler tepki gösterirken, marjinal düşüncedeki grup ise sessiz kaldı. CHP Lideri Kemal , Canan Kaftancıoğlu ile ilgili polemiklerden uzak durulmasını, yorum yapılmamasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ise, gazetecilerin sorularına yuvarlak cevaplar vererek kaçtı. A Haber canlı yayınına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP içinde farklı ekoller ve yapılar olduğuna dikkat çekti, AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, Canan Kaftancıoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz hareket etmediğini bildirdi. Müderrisoğlu ve Sayan, parti içinde 10 Aralık Hareketi'ne öncülük eden isimlere de dikkat çekti. İşte CHP'deki Atatürk tartışmasına ilişkin Müderrisoğlu ve Sayan'ın çarpıcı sözleri...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 12:57 Son Güncelleme: 15.9.2020 13:05 ABONE OL
Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

'de sular durulmuyor. Kurultay süreci, Muharrem İnce'nin partiden umudunu keserek 'Memleket Hareketi'ni başlatması ile sarsılan CHP, 'nun 'Atatürk demem' sözleri ile yeni bir kaosun içine girdi. Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte, ısrarla 'Gazi Mustafa Kemal' hitabında bulundu. Kaftancıoğlu'na bunu bilinçli yapıp yapmadığı soruldu. Kaftancuoğlu, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum" yanıtını verdi. Parti içindeki ulusalcı ve Atatürkçüler ayağa kalkarken, 'na yakın olan marjinal kesim bu sözleri görmezden geldi.

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Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

Kaftancıoğlu ile birlikte, Deniz Baykal'a karşı, ' fazla Atatürkçü, kapatılmalı' sözleri ile 10 Aralık Hareketi'ne öncülük eden CHP Genel Başkan Yardımcısı , gazetecilerin sorularına kaçamak cevaplar verdi. Salıcı, "Ortada bir Atatürk tartışması yok. İl başkanımız bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin kurucusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusu ve CHP'nin ebedi genel başkanı. CHP'de Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir." dedi.

CHP'de yaşanan 'Atatürk' tartışmasını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu ve AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

"CHP FAZLA ATATÜRKÇÜ DİYEREK KAPATILMASINI İSTEDİLER"

Savcı Sayan, 'de Atatürk tartışmasının yıllardır bitmek bilmediğini belirterek, "Yıllardır CHP'de bu tartışma vardı, hala var. Sayın Baykal'ın Atatürk sözleri yüzünden ona büyük karşı çıkışlar vardı. 'lar 10 Aralık Hareket'ini kurup, 'CHP kapatılmalıdır' dediler. 'Fazla Atatürkçü'dür' dediler.

Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

"KILIÇDAROĞLU'NDAN HABERSİZ YAPMIYOR"

Sayan, 'nin HDP ile koalisyon yapmak için, Kürt ve Alevilerin desteğini alabilmek için bir geçişkenlik içinde olduğunu belirtti. Sayan, bu geçiş için ise CHP İstanbul İl Başkanı 'nun görevlendirildiğini belirtti. Sayan şöyle konuştu:

Özellikle Alevi ve Kürt vatandaşlar için algıları farklı noktalara çekmeyi amaçlıyorlar. HDP ile ortak bir koalisyon için yumuşak bir geçiş istiyorlar. Bu geçişi de Kaftancıoğlu yapıyor. 'ndan habersiz yapmıyorlar bunu.

Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

"PERVİN BULDAN'IN SÖZLERİNDEN SONRA BU SÖYLEMLERİN ORTAYA ÇIKMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Sayan, -HDP yakınlaşmasına değindi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, sözlerini hatırlattı. Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Pervin Buldan'ın, 'Artık kapalı kapılar ardından ittifak yapmayacağız' sözlerinden sonra bu söylemlerin ortaya çıkması tesadüf değildir. , Atatürkçü falan değil. 10 Aralık hareketini kuranlardandır. Baykal'a karşı harekete geçmişlerdir.

Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

"EGE, AKDENİZ VE TRAKYA KANADI KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMUNDA RAHATSIZ"

Sayan, 'nun açıktan dillendiremedği her şeyi, üzerinden gündeme getirdiğini belirtti. Sayan, "'nin içinde farklı kanatlar var. Ege'de, Trakya'da, Akdeniz'de siyaset yapanlar Kılıçdaroğlu'nun tutumundan rahatsız. O nedenle Kılıçdaroğlu, alıştıra alıştıra Canan Kaftancıoğlu üzerinden bu düşüncelerini aktarıyor." dedi.

Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

"HİÇ VATANDAŞI KANDIRMAYA ÇALIŞMASINLAR"

Savcı Sayan, 'deki Atatürk tartışmalarına ilişkin son olarak şunları söyledi:

Tunceli özelinde, Kürtler özelinde farklı bir CHP yapmak istiyorlar. Yavaş yavaş niyetleri ortaya çıkıyor. Bunun öncülüğünü yapıyor. Yeni CHP'yi hazırlıyorlar. Hiç vatandaşı kandırmaya çalışmasınlar.

Canan Kaftancıoğlu'nun neler yapmak istediğini, tabanının kim olduğunu da biliyoruz. Türkiye aleyhine oluşacak koalisyonlarda CHP lider olacak. Canan Kaftancıoğlu tek başına hareket etmiyor. CHP içinde çok yandaşları, yoldaşları var. Öncüsü de 'dur.

Ülkemizi dış güçlere karşı muhafaza etmemiz gerekiyor.

Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

"CANAN KAFTANCIOĞLU CHP'DE TASFİYE EDİLEMEZ BİR GÜÇ"

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, içinde farklı dinamikler ve ekoller olduğunu söyledi. Müderrisoğlu, parti içinde Atatürkçü olanlar ve olmayanlara dikkat çekti. Atatürk tartışmalarının süreklilik arz ettiğine vurgu yapan Müderrisoğlu, Kaftancıoğlu'nun parti içinde güç kazandığına değindi.

Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

Müderrisoğlu, şöyle konuştu:

'de çok önemlidir. Atatürk konusu CHP'de içi boşaltılmış, kırık ama kritik bir fay hattıdır. Konunun üstünün kapatılması, zamana bırakılması, kontrol altına alınamaz ise o zaman sivri sözler söyleyerek süreç yönetilecek gibi. Canan Kaftancıoğlu, artık tasfiye edilemez bir güç parti içinde.

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Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor
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