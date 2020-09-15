Son dakika: CHP'de Atatürk tartışması sürüyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyor

"KILIÇDAROĞLU'NDAN HABERSİZ YAPMIYOR"

Sayan, CHP'nin HDP ile koalisyon yapmak için, Kürt ve Alevilerin desteğini alabilmek için bir geçişkenlik içinde olduğunu belirtti. Sayan, bu geçiş için ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevlendirildiğini belirtti. Sayan şöyle konuştu:

Özellikle Alevi ve Kürt vatandaşlar için algıları farklı noktalara çekmeyi amaçlıyorlar. HDP ile ortak bir koalisyon için yumuşak bir geçiş istiyorlar. Bu geçişi de Kaftancıoğlu yapıyor. Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmıyorlar bunu.