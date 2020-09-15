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Son Dakika: 'ın medya sorumlusu 'da tutuklandı

Son dakika... 'da operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 18:38 Son Güncelleme: 15.9.2020 18:49 ABONE OL
Son Dakika: DEAŞ'ın medya sorumlusu Bursa'da tutuklandı

Bursa'dan bir son dakika gelişmesi... İlde düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'DA YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa'da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika: DEAŞ'ın medya sorumlusu Bursa'da tutuklandı
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