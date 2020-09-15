Son Dakika: DEAŞ'ın medya sorumlusu Bursa'da tutuklandı

Bursa'dan bir son dakika gelişmesi... İlde düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'DA YAKALANDI



Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa'da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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