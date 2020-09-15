Son dakika: Doğu Akdeniz'den kritik 10 gün! Türkiye'den Fransa konusunda net tavır

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz temelinde başlayan kriz Oruç Reis'in "bakıma alınması" ile geçici bir süre askıya alınırken, Türkiye diplomatik yollardan çözüm için masaya oturmaya soğuk bakmıyor. Almanya'nın bu konuda arabuluculuk çabaları sürerken önce alt düzeyde süreç içinde de üst düzey görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade ediliyor. Bu konuda Almanya'nın girişimlerde bulunduğu, Türk tarafının ise "Kışkırtmalara gelmeden hakkaniyetli çözüm için masaya otururuz" mesajı verdiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir TV programında "Geri adım yok, Oruç Reis bakımdan sonra araştırmalarına devam edecek" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da "Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır" mesajı geldi.