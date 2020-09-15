SON DAKİKA HABERLERİ! Ankara ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

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SON DAKİKA HABERLERİ! ve 'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması, vaka sayılarındaki artışın ardından yeniden tartışma konusu hâline geldi. Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının bulaşma zincirini kırmak için Nisan ve Mayıs aylarında hafta sonları sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. , , İzmir gibi büyükşehirler ile Zonguldak'ı kapsayan bu yasaklar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Peki, 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 08:39 Son Güncelleme: 15.9.2020 08:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

Son dakika haberleri... Artan vaka sayılarının akabinde hafta sonu olacak mı sorusu, yeniden merak ediliyor. Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği , , İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da çeşitli illerdeyaşayan vatandaşlar, kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için kısıtlaması uygulanmıştı.

19-20 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

13 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '19-20 Eylül hafta sonu İstanbul'da , var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeleri şöyle;

Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il . 'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı.

Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."

Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

Açıklamaların ardından gözler Başkent 'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

PARK VE PİKNİK ALANLARI

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.

Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.

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SON DAKİKA HABERLERİ! Ankara ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?
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