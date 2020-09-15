Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 15 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 15 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 15 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

15 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Test sayısı: 110.412

Vaka sayısı: 1742

Vefat sayısı: 67

İyileşen hasta sayısı: 1202

DÜNKÜ VERİLERİ

14 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.

Test sayısı: 112.563

Vaka sayısı: 1716

Vefat sayısı: 63

İyileşen hasta sayısı: 1225