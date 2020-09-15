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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...

Son dakika: 'ndan talimatı: Partililere 'tan gönderildi...

Son dakika haberi: 'de Atatürk tartışması sürüyor. Partinin İl Başkanı 'nun, 'Atatürk' ismini kullanmama ısrarı sonrası partide kazan kaynadı. Ulusalcı vekiller ve üyeler Kaftancıoğlu'nun ihracını isterken, CHP Genel Başkanı her zaman yaptığı hamleyi yaparak, "Yorum yapmayın' talimatını verdi. Talimatı, CHP Grup Başkanvekili , 'tan partililere iletti.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:14 Son Güncelleme: 15.9.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...

'de Atatürk tartışmasına, Genel Başkan müdahale etti. Kılıçdaroğlu, her zor durumda yaptığı hamleyi yaptı, partililere susması talimatını iletti. Karar üzerinden partililere tebliğ edildi.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...

CANAN KAFTANCIOĞLU, 'ATATÜRK' İSMİNİ KULLANMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

9 Eylül'de 97. yaşını kutlayan 'de İstanbul İl Başkanı katıldığı bir etkinlikte "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kaftancıoğlu'nun konuşmasında 'Atatürk' dememesi dikkat çekti. Atatürk'e, hitaben, 'Gazi Mustafa Kemal' ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, bunu tam 3 kez yapınca, tartışmalar başladı. Kaftancıoğlu, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." ifadeleri ile kendini savundu, Atatürk demeyeceğini bir kez daha altını çizerek belirtti.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...

CHP'DE KAZAN KAYNADI

Atatürk'ün kurduğu partide, 'Atatürk' demekten imtina eden bir il başkanının olması partide kazanı kaynattı. Birçok ulusalcı ve Atatürkçü partili 'nu hedef tahtasına oturttu ve ihracını istedi. Ama kazanan Canan Kaftancıoğlu oldu. Partideki az sayıdaki ulusalcıların hiçbir hükmünün kalmadığı, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...

KILIÇDAROĞLU, 'YORUM YAPMAYIN' TALİMATI VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; Genel Başkanı , 'na sahip çıkarak, tartışmalara son verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili aracılığı ile ilettiği talimatında, 'Yorum yapmayın, tartışmaya girmeyin, bu konuda konuşmayın' dedi.

Talimat, üzerinden partililere iletildi.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...

CHP SÖZCÜSÜ OĞUZ KAAN SALICI DA TOP ÇEVİRMİŞTİ

Atatürk tartışması ile ilgili dün Sözcüsü Oğuz Kaan Salıcı'ya basın mensupları soru yöneltti. Salıcı, net bir ifade kullanmaktan imtina ederken şöyle konuştu:

Ortada bir Atatürk tartışması yok. İl başkanımız bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin kurucusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusu ve CHP'nin ebedi genel başkanı. CHP'de Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir.

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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...
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