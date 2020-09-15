Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Partililere WhatsApp'tan gönderildi...

CHP'de Atatürk tartışmasına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etti. Kılıçdaroğlu, her zor durumda yaptığı hamleyi yaptı, partililere susması talimatını iletti. Karar WhatsApp üzerinden partililere tebliğ edildi.
CANAN KAFTANCIOĞLU, 'ATATÜRK' İSMİNİ KULLANMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
9 Eylül'de 97. yaşını kutlayan CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir etkinlikte "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kaftancıoğlu'nun konuşmasında 'Atatürk' dememesi dikkat çekti. Atatürk'e, hitaben, 'Gazi Mustafa Kemal' ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, bunu tam 3 kez yapınca, tartışmalar başladı. Kaftancıoğlu, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." ifadeleri ile kendini savundu, Atatürk demeyeceğini bir kez daha altını çizerek belirtti.
CHP'DE KAZAN KAYNADI
Atatürk'ün kurduğu partide, 'Atatürk' demekten imtina eden bir il başkanının olması partide kazanı kaynattı. Birçok ulusalcı ve Atatürkçü partili Canan Kaftancıoğlu'nu hedef tahtasına oturttu ve ihracını istedi. Ama kazanan Canan Kaftancıoğlu oldu. Partideki az sayıdaki ulusalcıların hiçbir hükmünün kalmadığı, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile bir kez daha gözler önüne serildi.
KILIÇDAROĞLU, 'YORUM YAPMAYIN' TALİMATI VERDİ
Hürriyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkarak, tartışmalara son verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel aracılığı ile ilettiği talimatında, 'Yorum yapmayın, tartışmaya girmeyin, bu konuda konuşmayın' dedi.
Talimat, WhatsApp üzerinden partililere iletildi.
CHP SÖZCÜSÜ OĞUZ KAAN SALICI DA TOP ÇEVİRMİŞTİ
Atatürk tartışması ile ilgili dün CHP Sözcüsü Oğuz Kaan Salıcı'ya basın mensupları soru yöneltti. Salıcı, net bir ifade kullanmaktan imtina ederken şöyle konuştu:
Ortada bir Atatürk tartışması yok. İl başkanımız bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin kurucusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusu ve CHP'nin ebedi genel başkanı. CHP'de Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir.