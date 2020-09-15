SON DAKİKA HABERİ - Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla 6 defa boynundan bağlayıp, cenin pozisyonunda...

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SON DAKİKA HABERİ - cinayetinde kan donduran detay! Halatla 6 defa boynundan bağlayıp, cenin pozisyonunda...

Son dakika haberi: Muğla'nun Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin'in cesedi üzerinde yapılan adli tıp incelemesi tamamlanarak dosyaya ulaştırıldı. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1,5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı. Kan donduran detaylara SABAH ulaştı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 15.9.2020 12:40 Son Güncelleme: 15.9.2020 12:40 ABONE OL
Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla bağlayıp, cenin pozisyonunda...

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki 'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla bağlayıp, cenin pozisyonunda...

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'in otopsi raporu çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporunda kan donduran detaylar yer aldı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla bağlayıp, cenin pozisyonunda...

TAHTALARLA YAKMIŞ
Raporda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Dikkatlice yapılan işlemde varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı kaydedildi.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla bağlayıp, cenin pozisyonunda...

DİŞLERİ KIRILMIŞ
Cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı ifade edildi. Gültekin'in varilin içerisinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de kırık olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla bağlayıp, cenin pozisyonunda...

BEDENİNİ HALATLA BAĞLAMIŞ
Raporda, varilin alt kısmına yakın beyon içerisinde yaklaşık 1,5 cm çaplı halat-urgan parçası bulunduğu kaydedildi. Halatın altı defa boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, yedinci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği anlatıldı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla bağlayıp, cenin pozisyonunda...

Edinilen bilgiye göre, adli tıp raporu soruşturma dosyasına ulaştı.

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SON DAKİKA HABERİ - Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla 6 defa boynundan bağlayıp, cenin pozisyonunda...
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