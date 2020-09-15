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SON DAKİKA: düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...

Son dakika haberi: kurmayları, Seçim Kanunu ve Siyasi Partilere İlişkin Mevzuat'ta değişiklik yapmak için hummalı bir çalışma içinde... Çalışmalarda sona gelindi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre; düşecek, vekil transferinin önü kesilmeyecek. Ancak transfer olan vekiller, seçim sonrası grup kuramayacak. Bu uygulamanın Avrupa'daki bazı ülkelerde de uygulandığı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 08:56 Son Güncelleme: 15.9.2020 09:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Seçim barajı düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, Seçim Kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarında sona geldi. Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

SON DAKİKA: Seçim barajı düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...

Edinilen bilgilere göre milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Bu kapsamda, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmeyecek. Ancak, başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dâhil edilmeyecek. AK Parti kurmayları "Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dâhil edilmesin. Yirmi kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa'da da örnekleri var" dedi.

SON DAKİKA: Seçim barajı düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yine, seçim barajının düşürülüp düşürülmemesi konusunda da nasıl bir yol izleneceğine dair yürütülen çalışmalar devam ediyor. , seçime ittifak yapmadan girecek partiler için, barajının yüzde 5 ya da 7'ye çekilmesi üzerinde duruyor. Parti kaynakları, barajın yüzde 5'e çekilmesinin ağır bastığını ifade etti.

SON DAKİKA: Seçim barajı düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...

'ONLİNE KONGRE' DÖNEMİ

Öte yandan, korona virüs salgını dolayısıyla bir çok toplu etkinliğin online olarak yapıldığı, ancak partilerin kongrelerini online olarak yapamadığı konusu da gündeme geldi. Bunun önüne geçebilmek için Siyasi Partiler Kanunu'na 'Kongrelerin, online olarak yapılabilmesi' için bir madde eklenecek.

SON DAKİKA: Seçim barajı düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...

Ayrıca, 'nin, muhtemel bir salgın ya da başka durumlarda, seçimlerin de online yapılabilmesi için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

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SON DAKİKA: Seçim barajı düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...
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