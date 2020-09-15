SON DAKİKA: Seçim barajı düşüyor! Partisinden ayrılan vekiller 20 kişi bile olsa...

Edinilen bilgilere göre AK Parti milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Bu kapsamda, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmeyecek. Ancak, başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dâhil edilmeyecek. AK Parti kurmayları "Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dâhil edilmesin. Yirmi kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa'da da örnekleri var" dedi.