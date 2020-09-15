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: yönetimi ’i kapatıyor

Giriş Tarihi: 15.9.2020 ABONE OL
Tevfik Göksu: İBB yönetimi İSMEK’i kapatıyor
İBB Meclisi eylül ayı birinci toplantısında AK Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetimi tarafından İSMEK'in tepki almamak için yavaş yavaş kapatıldığını söyledi. Göksu, "2018- 2019'da açılan kurs sayısı 19 bin 457, yıl 2019-2020 iktidarda CHP var ve açılan kurs sayısı 6 bin 339. Yüzde 60 küçülmüş. Öğretmen sayısı 3 bin 60'tan 986'ya düşmüş. Kurs merkezi 271'den 191'e düşmüş. Hizmet veren personel sayısı 4 bin 339'dan 2 bin 230'a düşmüş. Eğitim alan kişi sayısı 340 binden 113 bine düşmüş. İSMEK'e gidip hayatını kazanmaya çalışanve alın teri döken insanlardan ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
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Tevfik Göksu: İBB yönetimi İSMEK’i kapatıyor
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