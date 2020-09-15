Uzaydan görülecek dev eser: Karapınar GES

Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES) bozkırın bağrında kurulmaya başlandı. Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, alanda dev projeyi SABAH'a anlattı:2016'da dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, YEKA politikasını geliştirdi. Bu politika yatırımcılara yenilenebilir kaynak alanları tahsis edilmesinin yanı sıra tesislerin yerli teknolojiyle yapılmasını amaçladı. Eğer güneş santrali kuracaksanız, güneş panelini de belli bir yerlilikte üretmeniz gerekiyor. İhale şartnamesindepanellerde asgari yüzde 70 yerlilik isteniyor.Türkiye dışında bu modelde güneş enerjisi yatırımı planlayabilmiş başka ülke yok. Önemli stratejik adımlardan biridir. Bu vizyonla biz 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurduğumuz fabrikada paneli kendimiz üretiyoruz. 1 milyar dolar yatırımla Karapınar'da kuracağımız santralde de güneşi elektriğe dönüştürerek enerjide ülkemizin bağımsız hale gelmesi için önemli bir adım atmış olacağız.Santralin kurulduğu alan 20 milyon metrekare, boydan boya 12 kilometre eni ortalama bin 600 metre. Bu anlamda tek bir parsel üzerinde tek bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük santrali. Tamamlandığı zaman uzaydan görünebilecek. Sahada toplamda 3.5 milyon adet panel kuracağız. Bu panelleri yurtdışından alacak olsaydık 400 milyon dolarlık ithalat gerekecekti.Santralimizi güneşi takip eden bir güneş takip sistemi ile kuruyoruz. Paneller doğuşundan batışına kadar güneşi takip edecek. Böylece yüzde 12 daha fazla elektrik üreteceğiz. Ayrıca panellerimiz iki taraflı elektrik üretecek. Paneller ön yüzüne ışınları doğrudan aldığı gibi panelin arka yüzüne çarpan ışınlardan da elektrik üreteceğiz.Kalyon Enerji, Türkiye'nin geleceği için çok stratejik adımlar atıyor. Güneş enerjisi yanında, rüzgar için 2017'de yapılan bin megavatlık YEKA ihalesini Kalyon-Türkerler-Siemens Gamesa konsorsiyumu olarak kazandık ve bin megavat kurulu gücünde rüzgar santrali yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca 350 megavat Hidroelektrik Santrallerimiz ile Türkiye için elektrik üretiyoruz. Yine Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından 3 stratejik LNG terminalinden biri İzmir Aliağa'daki FSRU terminalimiz bulunuyor. Santralimizde bir yıl içerisinde Türkiye'nin tükettiği gazın yüzde 12'si kadar gazı şebekeye verme kabiliyeti var.Konya Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Karapınar güneşin en fazla alındığı bölgelerden. Aynı zamanda bu kadar büyük parça bir arazinin tek bir alanda bulunması da bölgemizin tercih edilmesinde faktör oldu. Santralin Karapınar'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Santralin sosyoekonomik gelişimi ve istihdama katkısı olacağı açısından vatandaşlarımızda oldukça heyecanlı ve memnunlar. Böylesine yeni bir teknolojinin uygulama alanı olacağımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Yaka, santralin kurulduğu alana ilişkin ise, "Arazi daha önceden çorak bir alandı, tarıma elverişli bir arazi değil. O bakımdan da burada kurulması tarımsal faaliyetler için hiçbir olumsuzluk teşkil etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.