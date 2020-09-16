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14 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' kapsamında Hakkâri kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ayrıca emniyet ve jandarma ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi. ANKARA
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14 terörist etkisiz hale getirildi
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