14 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' kapsamında Hakkâri kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ayrıca emniyet ve jandarma ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi. ANKARA