Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisine devam eden koronavirüs pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pek çok vatandaşımızın merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bilim kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalardan son dakika detayları şöyle;