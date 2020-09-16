Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisine devam eden koronavirüs pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pek çok vatandaşımızın merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bilim kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalardan son dakika detayları şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına ilişkin herhangi bir karar alınmadığı vurgulandı.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından bazı satır başları...
Biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor dönemdeyiz. Daha zor ve umutların gerçekleşmeye yakın olduğu bir dönemdir. DSÖ verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 29 milyon 500 bini geçti. Hayatını kaybeden kişi sayısı milyona yaklaştı.
Vefat sayımız Türkiye'nin kıyaslanabileceği Almanya gibi ülkeler dikkate alındığında başarımız ortadadır. Türkiye'nin 9 aydan bu yana salgınla mücadelesinde dünya toplumların duygularıyla benzerlikler gösteriyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık, hayatın yavaşlayışına karşı öfke duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa. Yaşlılarda umutsuzluk hatta suçluluk duygusu. Asıl ilginç olansa salgının bize getirdiği izole edilmişlik hissi ve olumsuzlukları sadece bizlerin yaşadığı yanılgısıdır.
Gerçekte düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen ailenizin olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok. Hayatsa normal akışına dönmeye hazırlanıyor. Koronavirüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.
Salgının yol açtığı karamsarlık tıpkı bir günün geçiciliği gibi geçicidir. Çare belirdiğinde tahammül ve dirayet artar. Yolumuza dirayetle devam ederse, maske ve mesafe kurallarına titizlikle uyarsak, hafızalardan silinmeyecek o görüntülere bizler tanık olmayız.
Devletlerin gücünün sağlıkla sınandığı bu dönemde biz güçlüyüz, güçlü kalmaya devam etmeliyiz. Bazı ülkelerde yaşadığımız olayların olmasına elbirliği ile izin vermeyeceğiz. Pozitif tanı koymuş her hastamız sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır.
Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 11 bin 238'e çıkmıştır. Filyasyon ekipleri yaptıkları tarama ile maruz kaldığımız riski azaltmaya çalışmaktadır. Salgına karşı savaşta bu öncü birliklerin dünyada örneği olmadığını yabancı televizyonların yaptığı programlardan biliyorsunuz.
Virüsün izi sürülmediği için de o ülkelerde salgın gerçek boyutuyla görülmemektir. Aşı bulunana kadar hastalık bir anlamda kendi seyrine bırakılmıştır. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor ve ister taşıyıcı ister hasta olsun sonucu pozitif olan herkesin tedavisi başlatılıyor. Artan ağır hasta ve yeni hasta sayısı kimsenin tedavisini almasına mani olmamıştır.