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? son dakika açıkladı!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği vatandaşlarımız tarafından merak ediliyordu. herkes tarafından merak edilen ? sorusuna yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 16.9.2020 23:10 Son Güncelleme: 16.9.2020 23:12 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisine devam eden koronavirüs pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pek çok vatandaşımızın merak ettiği ? sorusu bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bilim kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalardan son dakika detayları şöyle;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına ilişkin herhangi bir karar alınmadığı vurgulandı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından bazı satır başları...

BAŞTAKİNDEN DAHA ZOR DÖNEMDEYİZ

Biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor dönemdeyiz. Daha zor ve umutların gerçekleşmeye yakın olduğu bir dönemdir. DSÖ verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 29 milyon 500 bini geçti. Hayatını kaybeden kişi sayısı milyona yaklaştı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Vefat sayımız Türkiye'nin kıyaslanabileceği Almanya gibi ülkeler dikkate alındığında başarımız ortadadır. Türkiye'nin 9 aydan bu yana salgınla mücadelesinde dünya toplumların duygularıyla benzerlikler gösteriyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık, hayatın yavaşlayışına karşı öfke duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa. Yaşlılarda umutsuzluk hatta suçluluk duygusu. Asıl ilginç olansa salgının bize getirdiği izole edilmişlik hissi ve olumsuzlukları sadece bizlerin yaşadığı yanılgısıdır.

KORONAVİRÜS SALGINI SONU YAKLAŞAN BİR SALGINDIR

Gerçekte düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen ailenizin olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok. Hayatsa normal akışına dönmeye hazırlanıyor. Koronavirüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Salgının yol açtığı karamsarlık tıpkı bir günün geçiciliği gibi geçicidir. Çare belirdiğinde tahammül ve dirayet artar. Yolumuza dirayetle devam ederse, maske ve mesafe kurallarına titizlikle uyarsak, hafızalardan silinmeyecek o görüntülere bizler tanık olmayız.

Devletlerin gücünün sağlıkla sınandığı bu dönemde biz güçlüyüz, güçlü kalmaya devam etmeliyiz. Bazı ülkelerde yaşadığımız olayların olmasına elbirliği ile izin vermeyeceğiz. Pozitif tanı koymuş her hastamız sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

FİLYASYON EKİPLERİMİZİN SAYISI 11 BİN 238'E ÇIKMIŞTIR

Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 11 bin 238'e çıkmıştır. Filyasyon ekipleri yaptıkları tarama ile maruz kaldığımız riski azaltmaya çalışmaktadır. Salgına karşı savaşta bu öncü birliklerin dünyada örneği olmadığını yabancı televizyonların yaptığı programlardan biliyorsunuz.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Virüsün izi sürülmediği için de o ülkelerde salgın gerçek boyutuyla görülmemektir. Aşı bulunana kadar hastalık bir anlamda kendi seyrine bırakılmıştır. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor ve ister taşıyıcı ister hasta olsun sonucu pozitif olan herkesin tedavisi başlatılıyor. Artan ağır hasta ve yeni hasta sayısı kimsenin tedavisini almasına mani olmamıştır.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!
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