Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu’nun kapattığı İSMEK’in yerine ÜSMEK

İmamoğlu’nun kapattığı ’in yerine

, ’li ’nin kapattığı ’in yerine projesini başlatarak yarım kalan hayalleri yeşertiyor

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
İmamoğlu’nun kapattığı İSMEK’in yerine ÜSMEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı döneminde 'Halk Üniversitesi' misyonuyla başlattığı İSMEK kurslarının CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kapatılmasının ardından, Üsküdar Belediyesi "ÜSMEK" adıyla yeni kurslar açıyor. ÜSMEK, yaşam boyu eğitim faaliyetleri kapsamında bireyin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Üsküdar'da 11 mahalledeki merkezde verilecek eğitimlerin kayıtlarına da başlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Yüzbinlerce insanımızın hayallerinin gerçekleştiği yerdi İSMEK. Kapanan şubeler, işsiz kalan eğitmenler, yarım kalan sevinçler ve bize gelen binlerce başvuru... Bu talebe duyarsız kalamazdık. İsmek gider ÜSMEK gelir, hayalleriniz baki kalır!" sözleriyle yeni projesi duyurdu.
ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu’nun kapattığı İSMEK’in yerine ÜSMEK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA