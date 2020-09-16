İmamoğlu’nun kapattığı İSMEK’in yerine ÜSMEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı döneminde 'Halk Üniversitesi' misyonuyla başlattığı İSMEK kurslarının CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kapatılmasının ardından, Üsküdar Belediyesi "ÜSMEK" adıyla yeni kurslar açıyor. ÜSMEK, yaşam boyu eğitim faaliyetleri kapsamında bireyin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Üsküdar'da 11 mahalledeki merkezde verilecek eğitimlerin kayıtlarına da başlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Yüzbinlerce insanımızın hayallerinin gerçekleştiği yerdi İSMEK. Kapanan şubeler, işsiz kalan eğitmenler, yarım kalan sevinçler ve bize gelen binlerce başvuru... Bu talebe duyarsız kalamazdık. İsmek gider ÜSMEK gelir, hayalleriniz baki kalır!" sözleriyle yeni projesi duyurdu.