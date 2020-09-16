İşte o dehşet evi

SABAH, Didim'de iş istemek için gittiği Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Öznur G., meclis üyeleri Ali Ç. ve Öner Ç.'nin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen S. T.'nin götürüldüğü, belediye meclis üyesi Ali Ç.'ye ait çiftliği görüntüledi. Akköy Balat mevkiindeki bir yamaçta bulunan ve zeytin ağaçlarıyla kaplı olan çiftlikteki yürüme yollarındaki parke taşlarının da daha önce belediyenin imkânları kullanılarak döşendiği iddia edildi. Savcılık önceki gün avukatı Murat Sultansu ile Didim Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan S.T'nin, "Başka kadınlara da sapıkça şeyler yaptıklarını duydum" şeklindeki ifadesi üzerine diğer mağdurlara ulaşmaya çalışıyor.



'DELİLLER KARARTILABİLİR'

Avukat Sultansu, "Usule ilişkin itirazlarımız var. Belediye başkanı bazı delilleri karartabilir. Taleplerimiz oldu ama olumlu karşılanmıyor. Adalet bakanımızın konuya müdahalesini talep ediyoruz" dedi.

S.T kendisine tecavüz eden kişileri fotoğraflardan tek tek teşhis etti.

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SABAH'a konuşan S.T'nin avukatı Sultansu "Müvekkilimin anlattıklarına göre tek mağdur o değil. Çiftlik evini resmen Hollywood stüdyolarına çevirmişler. Olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması, suçluların adalet karşısında hesap vermesi ve Başkan Atabay'ın istifa etmesi gerekiyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal bir milletvekili ile yaşadığı gönül ilişkisine ait görüntüler basına yansıyınca gereğini yapıp istifa etmişti. Ama bir kadınla birlikte olurken uygunsuz görüntülerini başkasına çektirten bir kişi istifa eder mi? Ondan böyle onurlu bir davranış bekleyebilir miyiz? Tabii ki bekleyemeyiz. Hem gayri ahlaki bir ilişki yaşıyorsun hem de bu gayri ahlaki ilişkini birisine çektirtip kameraya aldırıyorsun. Bu resmen ahlaksızlığın daniskası." dedi. Öte yandan dün Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden S.T, asayiş şubede kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi fotoğraflardan tek tek teşhis etti.



KILIÇDAROĞLU NEDEN SUSKUN!

AVUKAT Sultansu rezalet karşısında, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğine dikkat çekerek "Koskoca CHP'nin Genel Başkanı çıkıp niye açıklama yapmıyor? Neden susuyor?" dedi.



ELEKTRİK AKIMI VAR TABELASI!

Bağ evi 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Yanında başka hiçbir yerleşim yeri bulunmuyor. İçinde nöbetçi veya yaşayan biri yok. Arazinin etrafının çevrildiği tel örgülerde 'Dikkat Elektrik akımı var', 'Dikkat köpek var' yazılı tabelalar asılı.



MECLİS ÜYESİ ÇEKİM YAPTI

S.T. ifadesinde, cinsel saldırının kayda alındığını ve görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söyleyerek "Ali Ç. başkanın mesai saatleri dışında iş görüşmesi için konuşabileceğini söyledi. Bir şahıs beni Atabay'ın olduğu eve götürdü. Atabay ile Öner Ç. o evde zorla benimle oldu. Bu esnada Ali Ç. de videoya çekti. Bu video ile tehdit edildim" dedi.



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