PÖH'ler her daim göreve hazır

Antalya'da PÖH (polis özel harekat), timleri bugün bir eğitim tatbikatı yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitimlerde gösterdikleri performanslarıyla dosta güven, düşmana korku salıyor.

Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır | Video

GÜNÜN HER SAATİ HAZIRLAR

Her koşula karşı teçhizat ve milli silahlarla donatılan polis özel harekat (PÖH) timleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için günün her saati göreve hazır şekilde bekletiliyor.

REHİNE KURTARMA EĞİTİMLERİ YAPTILAR

Düzenli eğitimlere büyük önem veren ekipler, tatbikatlarda meskun mahal operasyonu, bireysel taktik atış, hedefe yaklaşarak ateş üstünlüğünü ele geçirme ve otobüsten rehine kurtarma eğitimleri yapıyor.

GÖREVLERİNİ KUSURSUZ YERİNE GETİRİYORLAR

Gerçeğini aratmayan eğitimlerdeki performanslarıyla göz dolduran PÖH personeli, her koşulda göreve hazır olduklarını ortaya koyuyor. Operasyonlarında gösterdikleri başarılarıyla dikkati çeken ekipler, halkın huzur ve güvenliği için verilen her görevi kusursuz yerine getiriyor.

Devletin "çelik bileği" PÖH mensupları, her türlü zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.

Başsavcılık Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacağını duyurdu

ABD'de KOVİD-19 bilançosu ağırlaşıyor