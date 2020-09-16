Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yayınladığımız NAVTEX Yunanistan'a uyarıdır!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

ORUÇ REİS NEDEN ANTALYA'YA DÖNDÜ?



Enerji Bakanlığımız bir bölgede gemimizin ne kadar araştırma yapacağını söylüyor. Sondajda tahmin biraz daha farklı oluyor. Sismik araştırmada gemi doğudan batıya kuzeyden güneye giderek o kablolarla gemi röntgen çekiyor. Navtex'i bölge bölge yayınlamak durumundasın. 90 gün yaklaşık bu faaliyetler sürecek dedik. Peki gemilerde ve uçaklarda hatta araçlarda rutin bakımlar var. Şimdi uçuş planınızı da yaparsınız ama periyodik bakımları yapmak durumundasınız.

Sonuçta periyodik bakım zamanı geldiği zaman gemi limana gelir açıklara gelir. Bakımı yapıldıktan sonra görev yerine döner. Yavuz ve Barbaros Hayrettin Paşa da bölgeye döndü çalışmalarını yapıyor. Bakım birkaç hafta sürer.

Rum kesimi ve Yunanistan yıllardır Mısır'la İsrail ile anlaşma imzalayarak kendi bölgelerinde değişik firmalara lisanslar vererek faaliyetlerine devam ettiler. Türkiye'yi dışlamaya çalıştılar. Baktık ki uyarılarımız bizim hiçbir şekilde dinlenmiyor, biz kendi sondaj gemilerimizle faaliyetlerimize başladık. Bizim haklarımızı yok saydıkları için bu adımları attık. Biz bu dönemde bile bizzat Cumhurbaşkanımız söyledi. Rum kesimi hariç herkesle oturalım. Cumhurbaşkanımızın Merkel'e söylediği gibi bizim hakkımız saklıdır.

MERKEL DAHA SAĞDUYU SAHİBİ



Merkel daha sağduyu sahibi yapıcı ve objektif, bizim haklı olduğumuzu teslim ediyor. Merkel her zaman göç konusunda da en kararlı duruşu gösterdi. Midilli'den de göçmenleri ülkesine alacak. Fransa'dan farklı bir tutum sergiliyor Avrupa'da. Fransa'nın derdi. Avrupa'nın liderliğine oynuyor. Ortadoğu'nun da liderliğine oynuyor. 1, Barış Pınarı Harekatı, 2 Libya'da başarısız oldu. Hafter'e destek verdiler sahada başarısız oldular. Doğu Akdeniz'de yalancı duruma düştüler NATO'da ispatlayamadılar. Bu tür tacizler NATO üyesi ülkelerin her türlü harekatı kaydedilir.

Fransa'nın kendi gündemi var ama Fransa'nın bu gündemine Almanya'nın katılmadığını görüyoruz. Ne kadar haklı olursak olalım Yunanistan ile Türkiye arasında bir tercih yapmaları gerekirse Yunanistan'ı tercih ederler. Objektif ülkeler var Almanya'da bunların başında geliyor.

Fransa'nın kendi gündemi var ama Fransa'nın bu gündemine Almanya'nın katılmadığını görüyoruz. Ne kadar haklı olursak olalım Yunanistan ile Türkiye arasında bir tercih yapmaları gerekirse Yunanistan'ı tercih ederler. Objektif ülkeler var Almanya'da bunların başında geliyor.

"ATİNA ADALARI SİLAHLANDIRIYOR"



Yunanistan Lozan'a ve 1947 Anlaşmasına göre, silahsızlandırılmış adalardan bahsediyorum, şimdi Sakız Adası da bunlardan bir tanesi, dolayısıyla Yunanistan burada bir tatbikat yapacağını Navtex ile bildirdi. Biz başka bir Navtex yayınlayarak bunun Lozan'ın ihlalini olduğunu bildirdik. Biz buna karşı uyarımızı yaptık. Yunanistan bu adalarla ilgili son zamanlarda bizim dönemimizde bu adalar silahlandırılmış biz de AK Parti hükmetti olarak sessiz kalmışız gibi yorumlar var. Yunanistan 1960'tan sonra bu adaları silahlandırmaya başlıyor ve Türkiye uyarılarda bulunuyor ve Yunanistan bunu hep inkar ediyor. Bunu 1974'te kabul ediyor. Hukuk dışı gerekçelerle Yunanistan buraları silahlandırdığını kabul ediyor. Bu adaların silahlandırılmasıyla ilgili Yunanistan geçmişte NATO'yu dahil etmeye çabası var. Biz hep buna itiraz ettik. Yunanistan uluslararası hukuktan ve mahkemelerden bahsediyor.