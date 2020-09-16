SON DAKİKA! İstanbul’da isyan ettiren görüntüler; Toplu taşıma koronavirüsün merkezi oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşım araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Vatandaş sefer sayılarında halen kontrollü sosyal hayata uygun düzenleme olmamasına isyan etti.
YOĞUNLUK SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYOR
Edinilen son dakika görüntülerine göre İstanbul'da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu.
CEVİZLİBAĞ'DA MESAFE KALMADI
Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı.
UYARILARA RAĞMEN KURALLAR HİÇE SAYILIYOR
Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen korona virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti.
Vatandaşların bazıları tedbirsiz davranırken tedbirlere uymak isteyenler ise sefer sayılarının sıklaştırılmamasından dolayı kalabalığa karışmak zorunda kaldı.
GENELGE HÜKÜMLERİ KESİN!
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.
HER GÜN AYNI TABLO
İstanbul'da Koronavirüs önlemlerine uyulmaması ya da uyulamaması nedeniyle neredeyse her gün aynı tablonun yaşandığı görülürken önlem almayan İBB de tepkilerden nasibini aldı. Vatandaşların bazıları "Artık kime bulaşırsa bulaşacak. Kalan sağlar bizimdir" mantığına isyan etti.
ALTUNİZADE DURAĞI DA KORONAVİRÜS SÜRECİNDE KRONİK YOĞUNLUĞUN MERKEZLERİNDEN
Yeni normalleşme ile birlikte kontrollü sosyal hayata rağmen yaşanan olumsuzluklar nedeniyle koronavirüs vaka sayılarındaki artış, yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymanın zorlaştığı toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan şikayetçi. Özellikle metrobüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşları çileden çıkartmış durumda.
EK SEFER ŞART
Bir türlü çözülemeyen duraklardan bir tanesi olan Altunizade metrobüs durağını kullananlar ek sefer istiyor. Yığılmaların önüne geçilmeyince İstanbul Valilği yeni bir karar aşamasına geldi. Otobüs, metro, metrobüs gibi araçlarda aynı anda yaşanabilecek yığılmanın önüne geçmek için mesai saatlerinde düzenleme yapılması gündemde.
Koronavirüs salgının başından bu yana, virüsün yayılımını önlemek için çok sayıda tedbir alındı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde işe gitmek için çok sayıda kişinin, aynı anda kullanmak zorunda kaldığı toplu taşıma araçları, bir dizi önlemin alındığı yerlerden biri. Altunizade'de metro ve metrobüs durağındaki vatandaşlar, kullanmaya mecbur oldukları toplu taşıma araçlarının doluluğundan şikayetçi. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte vaka sayılarındaki artış ise, yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki mesafenin korunabilmesi için, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve farklı zaman dilimlerine bölünmesi gündemde.
"MESAİ DÜZENLEMESİ DE İŞE YARAYABİLİR"
Mustafa Işıldak isimli bir yolcu, "Metrodan indim, metrobüse bineceğim. Yoğunluk var, sosyal mesafe falan yok. Mesela fabrikalar vardiyalı çalışsa iyi olur. Gece, gündüz vardiyası gibi düzenlenirse iyi olabilir. Toplu taşımalar rahatlar" dedi.
Bir başka yolcu Tarık Altuner, "İstanbul'da toplu taşıma çok önemli. İstanbul'da 20 milyon nüfusun yaşadığını düşünecek olursak ve bu 20 milyonun en az yüzde 5'inin sabah ve akşam saatlerinde, yoğun olduğu saatlerde toplu ulaşımı özellikle metrobüsü kullandığını düşünecek olursak, ne kadar insan olacağı takdirinizdir. Belediye otobüslerinde ayakta olan yolcu oranının oturanların 3'te 1 i şekilde olduğu takdirde de, toplu taşımanın gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Burada belediyeyi de suçlamıyorum. Bu düzenlemenin değişmesi lazım. Mesai saatlerinde düzenleme olabilir, evden çalışabilenlerin evlerinden işlerini yönetmesi olabilir" ifadelerini kullandı.
Toplu ulaşımı yoğun olduğu saatlerde kullanmamak adına çalıştığı firmanın saat düzenlemesi yaptığını dile getiren Nigar Arslan, "Çok yoğun, sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulmuyor ama bizim de elimizden gelen bir şey yok. İşimize geç kalmamak için kullanmak, binmek zorundayız. Mesela bir sonrakini bekleyemiyoruz çünkü o da zaten kalabalık geliyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok, bu nasıl çözülür bilmiyorum ama biz firma olarak geç başlayalım, erken bitirelim şeklinde düzenleme yaptık. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz, başka türlü olmuyor, kalabalığı görüyorsunuz" şeklinde konuştu.