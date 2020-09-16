SON DAKİKA! İstanbul’da isyan ettiren görüntüler; Toplu taşıma koronavirüsün merkezi oldu

Bir başka yolcu Tarık Altuner, "İstanbul'da toplu taşıma çok önemli. İstanbul'da 20 milyon nüfusun yaşadığını düşünecek olursak ve bu 20 milyonun en az yüzde 5'inin sabah ve akşam saatlerinde, yoğun olduğu saatlerde toplu ulaşımı özellikle metrobüsü kullandığını düşünecek olursak, ne kadar insan olacağı takdirinizdir. Belediye otobüslerinde ayakta olan yolcu oranının oturanların 3'te 1 i şekilde olduğu takdirde de, toplu taşımanın gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Burada belediyeyi de suçlamıyorum. Bu düzenlemenin değişmesi lazım. Mesai saatlerinde düzenleme olabilir, evden çalışabilenlerin evlerinden işlerini yönetmesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşımı yoğun olduğu saatlerde kullanmamak adına çalıştığı firmanın saat düzenlemesi yaptığını dile getiren Nigar Arslan, "Çok yoğun, sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulmuyor ama bizim de elimizden gelen bir şey yok. İşimize geç kalmamak için kullanmak, binmek zorundayız. Mesela bir sonrakini bekleyemiyoruz çünkü o da zaten kalabalık geliyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok, bu nasıl çözülür bilmiyorum ama biz firma olarak geç başlayalım, erken bitirelim şeklinde düzenleme yaptık. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz, başka türlü olmuyor, kalabalığı görüyorsunuz" şeklinde konuştu.