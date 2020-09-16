Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Ali Haydar Kaytan öldürüldü

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın en yakınındaki isimlerden örgütün sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan kayıplara karışmıştı. Fuat kod Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır açıklama yapmadığı gibi görüntü de vermemesi dikkat çekiyordu.

Bölgedeki yerel kaynaklar, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca, örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtiliyor.

Örgütün bugüne kadar bir açıklama yapmadığı, PKK'nın militanların moralini bozmamak için üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olan örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Ağar, "Sahadan aldığım bilgiye göre; en önemli 7 terörist başından biri olan Ali Haydar Kaytan'ı, SİHA'nın geçen sonbaharda vurduğu; ancak örgüt tarafından gizlendiği ifade ediliyor" açıklamasında bulundu. Ağar, "Biz Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı yani medyatik olanları biliyoruz; ama Ali Haydar Kaytan da en az onlar kadar, hatta ideolojik ve siyasi yönüyle onlardan daha önemli bir terörist başı" ifadelerini kullandı.

TERÖRİST KAYTAN KİMDİR?

Ali Haydar Kaytan'ın kod adı Fuat...Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan birisi.

Hâlihazırda PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olarak görülüyor.

PKK/KCK'nın İdeolojik alan Sorumlusu. Terörist Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.

Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonunundan da sorumluydu.

12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçtı.

Seksenli yıllarda önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.

Adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994'de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçip Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendiği iddia ediliyor.