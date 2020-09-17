MSB paylaştı; Kanuni, Yavuz ve Fatih'in yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı resmi hesapları üzerinden yapılan açıklamada iç ve dış odaklara önemli kararlılık mesajı verildi. Fatih, Yavuz, Kanuni gibi sondaj ve sismik gemilerimize göz dikenlerin rahat olmaması gerektiğini gösteren açıklamada donanmızın bu gemileri bir an bile yalnız bırakmadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne Karadeniz'de, Yavuz Sondaj Gemisi'ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz" denildi.