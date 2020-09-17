Servisçilerden İBB’ye plaka isyanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri eylem yaptı. İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda pankart açarak protesto gerçekleştiren 250 servis şoförü, "Tahdit sözünüz tehdit oluyor" sloganıyla İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu aleyhinde slogan atan servis esnafı, verilecek kararın kendi lehlerinde sonuçlanmaması halinde 24 Eylül'de İBB Saraçhane Binası önüne araçlarını bırakacaklarını söyledi. Servisçiler adına konuşan Hasan Hüseyin Arslan, bu işin ekmek davası olduğunu belirterek, "Yanlıştan dönülmezse, CHP ve İmamoğlu her çarşamba sosyal medya ve her platformda protesto edilecek. 24 Eylül'deki UKOME toplantısına esnafımızı arabalarla bekliyoruz. Bu ekmek davasıdır. Siyasi bir tavrımız yok" dedi. Birsen Turan ise, "Koltuğa oturunca bize tehdidi getirdi dayadı. 300 liralık bir işe UBER gidiyor 200 liraya. Zor durumdayız. Senetlerimizi, kredilerimizi kim ödeyecek?" dedi. Hakkı Bal da, "Okullar açılacak hemen hemen. Bütün velilerden ricamız, L plakası olmayan servis esnafına çocuklarınızı emanet etmeyin" diye konuştu.