SON DAKİKA! Ankara'da büyük DEAŞ operasyonu: 16 kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.

16 KİŞİ YAKALANDI, OPERASYON DEVAM EDİYOR

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik operasyonun düğmesine Ankara'da basıldı. DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılar için Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube'nin ortak çalışması ile gerçekleşen operasyonda 16 kritik isim yakalanırken firarilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor

Son dakika: Ankara'da büyük DEAŞ operasyonu: 16 kişi yakalandı | Video

SON DAKİKA: Terör örgütüne ağır darbe! Kritik isim saklandığı evde yakalandı...