Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak etti. Erdoğan, toplantıda il başkanlarına sesleniyor.

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Gündeme dair önemli açıklamalardan bulunan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Başlattığımız gönül seferberliği ile bir yandan kongrelerde yeni üyelerimizi seçiyor, bir yandan tabanımızı genişletiyoruz. AK Parti 601 bin üye kaydı ile birçok partinin üye sayısını geride bırakmıştır. Kayıtların 301 bini gençlerdir. En yüksek gencin bulunduğu siyasi teşekkül biziz. En aktif ve en geniş kadın kollarına sahip partiyiz. 10.5. milyon üyemizle Türkiye'nin 8'de 1 oranında bir modeliyiz.

Olağan büyük kongre sürecimiz koronavirüs nedeniyle birkaç ay ötelendi. Ancak belirlendiği gibi yürüyor. İl kongrelerimizi ekimden itibaren başlatmayı planlıyoruz. İlçe kongrelerimizin önemli bir kısmını tamamladık. 577 ilçemizde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Yani tüm ilçelerimizin yüzde 59'unda kongrelerimizi yaptık.

Ülkeye ve millete hizmet yolunda görevi devreden ilçe ve belde başkanlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de bayrak değişimi olabilir, ama millete hizmet yarışı bitmez. Unutmayalım, hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil, mezara kadar sürer.

83 milyon insanın her bir insanın gönlünü almaya çalışırken, kendi teşkilatlarımızdakilerin gönül çemberinin dışında kalmasını kabul edemeyiz. Bu görev il başkanlarımıza düşüyor. Bazı kongrelerimize telekonferans, bazılarına da bizzat katılarak milletimiz ile kucaklaşacağız.

2023 yılında partimizi hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde partimizi zafere taşıyacağımıza inanıyorum. Bizi zafere taşıyacak süreç için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Zaman su gibi akıyor. Buna ayak uydurmalıyız.

Biz sadece bugün ün değil, geleceğin de partisiyiz, iktidarıyız, umuduyuz. Rabbim bizi rıza-i ilahiden başka bir amaca yöneltmesin diyorum.

Ülkemizin her karış toprağını, hizmetlerle, yatırımlarla, eserler ile donattık. Milletimizi mücadele ettiği hak ve özgürlüklere kavuşturduk. Bunlar sadece başlangıçtı. Çıtayı hep daha yukarı çıkardık. 2023 için bir vizyon ortaya koyduk.

Darbelerle bu milleti yönetenler tabi bundan rahatsız oldu. Türkiye, kendini tarihle sosyoloji ile izah edilemeyecek olayların içinde buldu. Gezi olaylarını, 17-25 kumpasını, PKK'nın çukur olaylarını, yüzlerce masumun hayatına mal olan bombalı saldırıları, DEAŞ'ın sınır tacizlerini, hepsini bir kenara bıraktım 15 Temmuz'u hatırlayın.

Dillerinden demokrasiyi düşürmeyenlerin 15 Temmuz'da meşru hükümeti darbe ile yıkmaya çalışanlara omurgalı bir duruş sergilemediğini gördük.