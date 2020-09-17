Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 17 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 17 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 17 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı.Bakan Koca'dan uyarı | Video

17 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı

Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.

Toplam vefat sayısı: 66

Toplam test sayısı: 109.985

Toplam vaka sayısı: 1.648

Toplam iyileşen sayısı: 1.143

DÜNKÜ VERİLER

Toplam vefat sayısı: 63

Toplam test sayısı: 112.645

Toplam vaka sayısı: 1.771

Toplam iyileşen sayısı: 1.342