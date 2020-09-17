Van’da uyuşturucuya dev darbe! 74 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı otomobil durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.







Ekiplerce, oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otomobilde Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte arama yapıldı.





Yapılan detaylı aramada, aracın bagajından bulunan 2 adet spor çanta içerisinde 73 paket halinde toplam 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi.





TUTUKLANDI



Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü C.D. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.



