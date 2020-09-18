MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır" dedi.

Bahçeli'den son dakika açıklaması: Sözlerimin arkasındayım! Derhal kapatılmalı | Video

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;

HDP DESTEKÇİSİ BAŞKANA DESTEK OLANLAR KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPTI

Bu yapının bütün fiilleri incelenecek ve gerekirse hazırlanan dosya Cumhuriyet savcılıklarına intikal edecek. Sürekli korku aşılayan, vatandaşı telaşa sürükleyen Türk Tabipleri Birliği virüsün eksik bıraktığını tamamlamaya çalışıyor. HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanına destek amaçlı telefon sırasına girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmışlardır.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den "Türk Tabipleri Birliği" açıklaması

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliğine tepki