Bakan Pakdemirli: Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yangın çıktı. Yangına 12 itfaiye aracı müdahale etti ve çoğunluğu yazlık 20 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Konuyla ilgili Bakan Pakdemirli'den bir açıklama geldi.

"YANGIN KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA HAVADAN DESTEK

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti. Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

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