Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Pazartesi başlıyor, ücret alınmayacak

İŞTE BAKAN SOYLU'NUN SON DAKİKA AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI;

Yeni nesil sürücü belgelerinin, TC kartlarına yüklenmesi projesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye'de çok kısa zamanda çok büyük değişiklik gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim.

1995'te ben ilçe başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce kuyruk bekleyen insanlardı.

Şimdi Nüfus Genel Müdürümüz gösterseydi sevinecektim; yeni konseptimiz zannediyorum Ankara'dan başlamış olmalıyız. Vatandaşımızın girdiğinde teknolojinin tüm imkanlarını sağlaması bizim açımızdan olağanüstü bir gelişme. Şunu ifade etmek istiyorum, nüfus idarelerimiz Türkiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil etmektedir. Onun için sizinle gurur duyuyoruz.

RANDEVU GÜNLERİ AŞAĞI ÇEKİLECEK

Vatandaşımız bir günde randevu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün randevu veren ilçeler... 20-25 gün randevu veren ilçeler bizim için normaldi. 70'leri 90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz diye bir gayret sarf ettik.

Dedik ki, üçünü bir araya getirelim. Başladık, nedeni ne? Vatandaşımız emniyete gidip pasaportla karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pasaport vermek değildir. Veya trafik tescil belgesi vermek değildir. Veya ehliyet vermek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 2018. Üçünü bir arada vereceğiz. Emniyetten oraya bir günde geçecek bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi. Entegre olacak ve aynı zamanda vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Bu deli cesareti midir bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmam. Onun için burada hakikaten belki 4-5 gün ufak tefek aksaklıklar yaşanmadı değil, ama bir sonraki Pazartesi gününe kadar sonlanmış oldu. Ve hakikaten vatandaşımıza yönelik bir kolaylaştırma sağlandı.

MAKSİMUM 9 DAKİKA

Maksimum 8-9 dakika. Yaşlılarımızda parmak izi alırken bazen sıkıntı oluyor. Arkadaşlarımız biraz daha vakit ayırmak zorunda kalıyorlar. Maksimum 8 dakikada bir işlem yapılırsa bu gerçekleşiyor. Peki daha sonra ne oluyor? Ehliyet için git parmak izi ver, pasaport için parmak izi ver... Şimdi hepsi birbirine entegre oldu. Olaylarla ilgili parmak izi konusunda bizi o kadar rahatlattı ki, milyonlarca meselenin dosyalar arasında aranmaktan teknolojik olarak entegre edilmesi aynı zamanda binlerce olayın aydınlatılmasını da sağladı.

BU DA BİR DEVRİM: KİMLİK DOĞRULAMA CİHAZI...

Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz... Çok dolandırıcılık oldu. Keza bankalar, kamu kurumları, özel sektör de dahil. Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumların bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021'de; ehliyet kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak.

Şimdi bu projemizin özetini ifade edeyim. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren; şimdi benim kartım bu. İçinde sürücü belgesi var, iki tane de silah taşıma ruhsatı var, banka kredi kartım var. TBMM tarafından verilen kimlik kartı var. THY'nin bir kartı var, yani var oğlu var. Bunu da cebimde taşıyorum. Derdimiz şu kartın şişkinliğini azaltmak.

Kimliğimizin arkasında çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz.

'PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR, ÜCRETSİZ OLACAK'

Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLUNCA...

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartlarının yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir

Yani bunu yükledik, ömür boyu kalacak değil.

Hepimiz gitmek zorunda mıyız? Hayır.. Yine Pazartesi'den itibaren yeni kimlik almaya giden veya yeni pasaport-ehliyet almaya giden müracaat edip yaptırabilecek zaten. İki, bundan sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerindeki memurlarımız şu soruyu soracaklar. "Efendim kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz" Artık ondan sonra iki işlemi bir arada görecekve otomatik olarak yüklenmiş olacak. Kart adresine gittiği andan itibaren hem ehliyeti hem kimliği bu kartta bulunmuş olacak.

Elinde bir ehliyetle bir kimliği olanlar, gidip yükletebilecekler. Ama yeni kimlik için başvurmak isteyenler varsa onlar başvurduğunda bir çarpıyla beraber yeni kimlik adresine gittiğinde içerisinde ehliyet de olmuş olacak.

Sistemin test edilmesi maksadıyla, nüfus müdürlüğümüzdeki 3500 personelimizin kimlik kartlarına ehliyetleri yükklenmiş ve uygulama gerçekleşmiştir.

Bunun için her türlü teknik önlem alınmış bulunmaktadır.