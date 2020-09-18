Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır'da, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 379'uncu gününe girerken, 2 anne daha katıldı. Şuana kadar 17 ailenin evladına kavuştuğu eylemde aile sayısı 151'e yükseldi. Eylemin 379'uncu gününde Hatay'dan oğlu İbrahim için gelen anne Hatice Temur evladına kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldı. Oğlunun 3 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen anne Hatice Temur, Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan izlediğini ve çocuklarını terörden kurtardığını görünce oğluna sesini duyurmak için eyleme katıldığını belirtti. Kars'tan gelen Rahime Taşçı ise tek evladı Faruk Taşçı'nın, 2013'te, henüz lise 2. sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını belirterek, Faruk Taşçı'yı 2013'ten beri göremediğini belirterek evladına geri dönmesi çağrısında bulundu. Taşçı, "7 yıl önce Faruk gitti, oğlumun gelmesini istiyorum, neredeyse bir telefon açsın. Oğlum senin için canımı feda ederim" dedi. Şırnak'ta da 6 yıl önce, oğlu Metin 15 yaşındaşken dağa kaçırılan anne Emine Üstek, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Üstek, "Her perşembe günü burada olacağım. Ben oğlumu HDP'den istiyorum" dedi.