Gıda teröristleri halkı böyle zehirliyor! Mideniz kaldırmayabilir...

LAHMACUNDA NE KADAR ET OLUR?

İdeal lahmacun için kullanılması gereken etin 90 gr olması gerektiği belirtiliyor. Yani daha düşük miktarda et kullanılıyorsa ve lahmacun ucuzsa aman dikkat. Kıymanın içine ne giriyor da maliyet düşüyor diye sorabilirsiniz. Başta tavuk kemiği, kıkırdak olmak üzere bu işin uzun ve kötü bir listesi var.