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'de 'ye destek gösterileri düzenlendi

'nin kuzeybatısındaki kentinde halk, 'nin bölgedeki askeri varlığını destekleyen gösteriler düzenledi. İdlib'in merkezi ile Sarmada, Derkuş, Killi, Mastume, Babiska, Cisir eş Suğur'da ve Halep kırsalında on binlerce sivil, Türk ve Suriye "devrim" bayrakları taşıdı.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 18:02 Son Güncelleme: 18.9.2020 18:03 ABONE OL
İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

Göstericiler, Arapça, Türkçe ve İngilizce "Rusya halkımız için dürüst bir garantör değil.", "Rusya katil ve işgalcidir.", "Türk kardeşlerimiz siz bizdensiniz biz de sizden." ve "Kan kardeşiyiz." yazılı dövizler taşıdı.

İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

Gösteriye katılan sivillerden Takie Eldin Mihyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin 'de kalmasını istediklerini söyledi.

Geçen günlerde Beşşar Esed rejiminin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvetlerine () ait ateşkes gözlem noktalarının etrafında, rejimin yönledirdiği sivil görünümlü şahısların protestolarına karşı çıkan Mihyi, "Morik ve Surman'da, TSK'ya ait askeri noktanın önünde gösteri yapanlara mesaj vermek için burada toplandık. Türkler binlerce sivilin garantörüdür." dedi.

İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

Mihyi, rejimin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalan 'ye ait ateşkes gözlem noktalarının korunmasını ve yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini istediklerini ifade etti.

İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

İdlib'deki durum

, Rusya ve İran arasında 4 ve 5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı yerleri, Humus'un kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip 'e yöneldi. , Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

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İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

Son olarak ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi
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