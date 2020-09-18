Koronavirüs için kritik açıklama! "En geç Ocak 2021'de..."

"YAPMAMIZ GEREKEN AŞI ÇALIŞMALARI BİTENE KADAR TEDBİRLERE UYMAK"

Dünyada milyonlarca insanın yeni tip koronavirüse yakalandığını ancak enfeksiyonu yeniden geçiren 1-2 vaka olduğunun iddia edildiğini aktaran Tükek, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu nedenle tekrar geçirme ihtimali aslında yok. Onlar da spekülatif. Teorik olarak baktığımız zaman her enfeksiyonun tekrar geçirilme ihtimali var, ama milyonda ama 10 milyonda 1. Aynı şey burada da geçerli. Şu ana kadar geçiren milyonlarca insan var ve onların hiçbirinde böyle bir sonuç yok. Sadece 1 vaka o da çok inandırıcı değil. Bence daha geçirme ihtimali düşük. Bu sezon için söylüyorum. İleride virüs mutasyona uğrar ve tekrar geçirirse o ayrı. Aynı virüsle tekrar enfeksiyon geçirdiğini iddia etmemiz zor."