Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 08:48 ABONE OL
Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA