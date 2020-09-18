Pençe-Kaplan’dan acı haber: 2 şehit

IRAK'IN kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk Vadisi'nde devam eden Pençe-Kaplan Harekâtı'nda 2 kahraman askerimiz şehit oldu. Teröristlerden temizlendikten sonra kurulan üs bölgesine dün kalabalık bir grup PKK'lı terörist sızma girişiminde bulundu. Askerlerin fark ettiği teröristler, roketatarla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, Piyade Teğmen Harun Arslan ile Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu, bir asker de yaralandı.Şırnak'ta devam eden Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda, istihbarat üzerine harekete geçen MİT ve İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Cudi Dağı bölgesinde ortaklaşa gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekâtları bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi.