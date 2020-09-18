Son dakika! 1 Aralık itibarıyla yeni dönem başlıyor! SMS'lerle ilgili yeni karar

VATANDAŞIN KİŞİSEL BİLGİLERİ GÜVENDE OLACAK

Tüfekçi, yeni sistemle birlikte vatandaşların ileti onaylarına ilişkin kayıtların yurt içindeki güvenlikli veri merkezlerinde saklanacağını, sistem Bakanlığının denetimi altında olacağını belirtti. İzin yönetim sisteminin tek elden yönetilmesiyle birlikte Bakanlığın denetim ve incelemeyi hızla yapılabileceğine dikkati çeken Tüfekçi, vatandaşların hakları korunurken elektronik ticaretin yasalara uygun yürütülmesine katkı sağlanacağını vurguladı.

Tüfekçi, mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimi yapan firmaların İYS'ye kaydolacağını ve vatandaşlardan geçmişte almış olduğu onayları 01 Aralık'a kadar İYS'ye aktaracağına işaret ederek, "16 Ocak 2021'e kadar vatandaşlar tarafından reddedilmemiş onaylar geçerli geçerli kabul edilecek. Böylece firmaların geçmişte almış olduğu tüm izinler için beyaz bir sayfa açılmış olacak." dedi.

1 Aralık itibarıyla işletmelerin, vatandaşlardan aldıkları izinleri 3 iş günü içinde İYS'ye bildireceğini dile getiren Tüfekçi, İYS'ye kaydedilmeyen izinlerin geçersiz sayılacağını ve böylece vatandaşların izin yönetimi yapabildiği İYS'nin devamlı olarak güncel tutulacağını söyledi