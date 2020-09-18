Son dakika: Bakan Akar'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Macron'un buna boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MACRON HAYAL GÖRÜYOR"

Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz.

"YUNANİSTAN ÖN KOŞULLARLA BU KONULARI YAVAŞLATIYOR"

(NATO'daki görüşmeler) Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz.

"AB'NİN KURAL KOYMA YETKİSİ YOK"



(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil.



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