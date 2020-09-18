Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a: Adaya gelip gövde gösterisi yaparsanız, daha büyüğünü yaparız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede önlemlerin sıkılaştırılacağını ifade etti. Erdoğan, Bilim Kurulu ile istişare edildiğini ifade etti, "İşi biraz gevşetince baka sayıları yeniden arttı. Şimdi işi sıkı tutmak durumundayız." dedi.

Başkan Erdoğan, koronavirüs aşısı için yılbaşını işaret etti, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ın istifa kararını da çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar (18 Eylül 2020 Cuma) | Video

"ŞİMDİ İŞİ YENİDEN SIKI TUTACAĞIZ"

Koronavirüs önlemlerinin bazı kişiler tarafından ciddiye alınmamaya başlandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce bu süreç başladığında sürekli uyarılarımız oldu, ikazlarımız oldu. Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük fakat biz biraz gevşetince bu defa başta Ankara, İstanbul olmak üzere vakaların yükselmeye başladığını gördük. 64, 65'e kadar ölüm sayıları bizler için çok büyük önem arz ediyor. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız tedbirlerini artırmak durumunda. Bizlerde toplu taşım araçlarında olsun, düğün, nikah bu tür, buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da açıklaması ile buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN UMUTLANDIRAN SÖZLER

Umutla beklenen koronavirüs aşısınavurgu yapan Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Erdoğan, " Aşı çalışmalarımız süratle devam ediyor. Yılbaşından itibaren baı önemli sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalarımız bazı önemli sinyaller veriyor." diye konuştu.

"ÜZÜCÜ OLMUŞTUR"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'ın görevi bırakma kararı ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu haber bizler için üzüntü verici oldu. Libya'da sayın Serrac ve ekibi bir yerde adeta, darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayıba doğru gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek. Serrac'ın aldığımız haberleri, bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeleri olabilir. Görüşmelerle birlikte işi olması gereken istikamete inşallah dönüştürürüz.

"MEİS'TE YAPTIKLARINI DAYATMA OLARAK GÖRÜŞECEKLERSE GEREK YOK"

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi değerlendiren Başkan Erdoğan, diplomatik temaslara değindi. Erdoğan, " Birçok devlet başkanı ve başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı olarak Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, İtalya Başbakanı Conte ile görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Burada deniz yetki alanlarından başka bir yaklaşım var. Bizim Miçotakis ile görüşme noktasında sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, aslolan budur. Meis'tekileri dayatma olursa bunun bir anlamı yok. " dedi.

"TAMİR BAKIMI BİTİNCE ORUÇ REİS GÖREVİNE DÖNECEKTİR"

Oruç Reis'in bakım onarım için limana dönmesinin diplomasi için bir şans olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Diplomasiye bir fırsat tanıyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de adım atalım. Bunun için yaptık. Bu demek değildir ki, artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamına değildir. Tamir bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir.

"ADAYA GELİP GÖVDE GÖSTERİSİ YAPARSA BİZ DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPARIZ"

Yunanistan ile masaya oturulabileceğini ifade eden Erdoğan, "Biz görüşürüz, videokonferans olur, başka bir ülke olur görüşürüz. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız, kendilerine bunu da söyledik ama kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanı adaya gelip gövde gösterisi yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız. " dedi.

"MISIR İLE İSTİHBARİ GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI BAŞKADIR, YAPARIZ"

(Mısır ile istihbari görüşmeler) - Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması başkadır, yaparız. Bizim açımızdan engel yoktur. Mısır ile Yunanistan'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür. Bizim Mısır ile olan bağımız çok çok farklıdır.