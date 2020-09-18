SON DAKİKA... Didim Belediye Başkanı Atabay adliyede

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına belediye şirketi DİBEL Müdür Öner Çiçek ile birlikte CHP'li Meclis Üyesi Ali Çağlar'ın çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü. Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası mağdur kadın bir çocuk annesi 45 yaşındaki S.T. Didim Savcılığı'na ifade vermişti.
İFADEYE ÇAĞRILDI
S.T.'nin şikayetinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra Başkan Ahmet Deniz Atabay ifadeye çağrıldı.
ADLİYEYE GELDİ
Bugün öğleden önce Didim Adliyesi'ne gelen Atabay, savcı Selahattin Baysal'a yaklaşık 1.5 saat ifade verdi. Başkan Atabay ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmenden savcılık tarafından serbest bırakıldı. Atabay adliyeye geldiği resmi plakalı belediye aracıyla ayrıldı. Öte yandan DİBEL Müdürü Öner Çiçek ve Meclis Üyesi Ali Çağlar'ın ifade alma işlemleri sürüyor.