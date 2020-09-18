SON DAKİKA... Didim Belediye Başkanı Atabay adliyede

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına belediye şirketi DİBEL Müdür Öner Çiçek ile birlikte CHP'li Meclis Üyesi Ali Çağlar'ın çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü. Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası mağdur kadın bir çocuk annesi 45 yaşındaki S.T. Didim Savcılığı'na ifade vermişti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

S.T.'nin şikayetinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra Başkan Ahmet Deniz Atabay ifadeye çağrıldı.