Son dakika haberi! İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde İstanbul ilimizde yüzyüze eğitimin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci, öğretmen ile velilerin meraklı bekleyişleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelen son dakika açıklamasıyla son buldu. Bu gelişmeyle beraber İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SON DAKİKA! İSTANBUL'DA OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;