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Son dakika haberi! ’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, ? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini gösteren corona virüs pandemisi sebebiyle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Öğrenci velileri tarafından yoğun olarak merak edilen yüzyüze eğitim başlangıç tarihi Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan canlı yayın açıklamasında duyuruldu. Bu gelişmeyle beraber öğrenciler, öğretmen ile veliler ? Sorusuyla yoğun olarak araştırma yapılmaya başlandı. Peki, İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 19:24 ABONE OL
Son dakika haberi! İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde ilimizde yüzyüze eğitimin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci, öğretmen ile velilerin meraklı bekleyişleri 'dan gelen son dakika açıklamasıyla son buldu. Bu gelişmeyle beraber İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, ? Sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SON DAKİKA! İSTANBUL'DA OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;

Son dakika haberi! İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!

"ÖĞRENCİLERİMİZ PAZARTESİ GÜN 09.30'DA DERS BAŞI YAPACAKLAR"

"Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde yani pik saatlerde hemşehrilerimizi; duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak. Dün yaptığımız, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır"

"Kamudaki mesai saatlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. Sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi (anasınıfı) öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve 1. sınıflarındaki öğrencilerimiz 21 Eylül, yani Pazartesi günü sabah 09.30'da ders başı yapacaklar.

Son dakika haberi! İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!
  1. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp Kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler.
  2. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 - 16.30
  3. Sağlık Teşkilatımız saat 08.30 - 16.30.
  4. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır"
Son dakika haberi! İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!

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Son dakika haberi! İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!
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