Son dakika haberi! İstanbul’da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Vali Yerlikaya son dakika açıkladı!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde İstanbul ilimizde yüzyüze eğitimin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci, öğretmen ile velilerin meraklı bekleyişleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelen son dakika açıklamasıyla son buldu. Bu gelişmeyle beraber İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul'da okullarda yüzyüze eğitim ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
"Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde yani pik saatlerde hemşehrilerimizi; duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak. Dün yaptığımız, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır"
"Kamudaki mesai saatlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. Sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi (anasınıfı) öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve 1. sınıflarındaki öğrencilerimiz 21 Eylül, yani Pazartesi günü sabah 09.30'da ders başı yapacaklar.
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