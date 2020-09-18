Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yelikaya açıkladı: İstanbul'da kademeli mesai dönemi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesaiyle ilgili basın toplantı düzenledi. Yerlikaya, "Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı görüş birliğine varılmıştır" dedi

Son dakika! İstanbul'da kademeli mesai dönemi başlıyor. Vali Yerlikaya açıkladı. İşte düzenlemenin detayları | Video

"BUGÜN BU SAYININ 4,1 MİLYON SEVİYELERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"



Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:



"Tüm insanlığı tehdit eden Koronavirüs Salgınına karşı toplum sağlığımızı korumak için ülkemizde ve İstanbul'da



büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere; toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor,



bu virüsü yenebilmek için gayret ediyoruz. İstanbul'da Koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında; valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz. Ülkemizin, sanayi, ticaret ve çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda, Haziran sonu itibariyle toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; Pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız, yaklaşık 7,6 milyon. Bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz. İstanbulda hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı, iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07.00 ile 09.00 İkincisi de Akşam 17.00 - 20.00 saatleri arası"

"ÖĞRENCİLERİMİZ PAZARTESİ GÜN 09.30'DA DERS BAŞI YAPACAKLAR"



"Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde yani pik saatlerde hemşehrilerimizi; duraklarda, istasyonlarda



ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak. Dün yaptığımız, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada



pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri ve



esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır"

"Kamudaki mesai saatlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.



1- Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. Sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi (anasınıfı) öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve 1. sınıflarındaki öğrencilerimiz 21 Eylül, yani Pazartesi günü sabah 09.30'da ders başı yapacaklar.

2- 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp Kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 - 16.30, Sağlık Teşkilatımız saat 08.30 - 16.30. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır"

"İŞ DÜNYAMIZIN TEMSİLCİLERİYLE HEP BİRLİKTE SAATLERİ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"



"Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak; İş dünyamızın temsilcileri; Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, ASKON, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TİSK başta olmak üzere işçi ve işveren sendikalarımız, OSB Yönetimleri, Küçük Sanayi Sitelerinin Yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve diğer kesimlerle toplantılar yaptık.Niçin bu toplantıları yapıyoruz? Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında yaptığımız tespitlerde şunu açıkça ifade etmeliyim. Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Net ifade edeyim. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. Toplantılarımıza katılan iş dünyamızın temsilcilerine, gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Saatlerin netleştirilmesi ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında iş dünyamızın temsilcileriyle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız"

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