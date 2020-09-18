SON DAKİKA: Türkiye'den 3 farklı NAVTEX daha

Son dakika haberi... Türkiye'nin açıkladığı Navtex'ler 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizinde, 21 - 27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağı belirtildi.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.