Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

Başkan Erdoğan, hiçbir zorbalık ve oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etmiş, Yunanistan ve AB'ye sert sözlerle yüklenmişti.

Erdoğan şöyle konuşmuştu:

Asıl soru şu; acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve körfezdeki kim ülkelerin kardeş hakları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor mu?