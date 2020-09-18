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Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan 'ı ağır küfürle hedef aldılar...

Son dakika haberi: ile arasında ve Ege'de gerilim tırmanıyor. Türkiye kararlı adımları ile hak ve menfaatlerini savunurken, Yunanistan, ile 'dan medet umuyor. Gerilimi tırmandırmak için, her türlü küstahlığı yapan, kural tanımayan, anlaşmaları ihlal eden Yunanistan masadan sürekli kaçıyor. Diplomasi önerilerine, kabul edilmesi mümkün olmayan ön şartlar ile yanıt veriyor. Yunan yönetiminin küstahlığına, bu kez de medyası alet oldu. Ülkede yayın yapan Dimokratia isimli gazete Başkan 'ı ağır bir küfürle hedef aldı. Gazetenin skandal manşeti Türkiye'de büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 13:28 Son Güncelleme: 18.9.2020 14:06 ABONE OL
Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

ile arasında tansiyon yükselirken, Yunan medyasında küstah manşetler yer almaya başladı. Türkiye ile sahada bir türlü başa çıkamayan, masada da kaybetmemek için sürekli kaçan Yunanistan'da medya da raydan çıktı. Ülkede yayın yapan Dimokratia isimli gazete bugün ahlaksız bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı. Sık sık Türkiye ile ilgili provokatif haberlerin yer aldığı gazetenin manşetinde Başkan 'a alçakça küfür edildi.

Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

DİMOKRATİA'DAN AHLAKSIZ MANŞET

Başkan 'ın görseli ile okuyucularının karşısına çıkan Dimokratia isimli gazete, 'S... git Erdoğan' şeklinde ahlaksız sözler yer aldı.

Gazete haberin detayında ise, "Sultanın" şizofrenik taleplerine nasıl cevap vermesi gerekirdi" şeklinde küstah ifadeler yer alıyor.

Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN VE AB'YE RESTİ ÇEKMİŞTİ

'nin 'deki hak ve menfaatlerinin arkasında kararlı bir şekilde durması, sahadaki mücadelesiyle bunu göstermesi 'ı çılgına çevirmiş durumda...

Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

Başkan Erdoğan, hiçbir zorbalık ve oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etmiş, Yunanistan ve AB'ye sert sözlerle yüklenmişti.

Erdoğan şöyle konuşmuştu:

Asıl soru şu; acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve körfezdeki kim ülkelerin kardeş hakları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor mu?

Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

On binlerce kilometre öteden, 'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadele ile geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz.

AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. 'yi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya, zenginleştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını yürekten inanıyoruz.

AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
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Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...
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