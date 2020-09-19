CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman’dan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na tepki

"CHP içinde yuvalanmış belli bir grup, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine dönük 'takiyye' yapmaktadır. CHP İstanbul İl Başkanı'nın tavrı, bu olgunun ifşa olması dolayısıyla çarpıcı bir ipucudur"



"Hem O'nun resminin altında poz vereceksin, hem de, O'nun adını beğenmeyeceksin. Bu, en hafif deyişle, 'siyasi terbiye yoksunluğudur'"



"CHP üst yönetimine sızma becerisini göstermiş… Büyük Atatürk'e, Cumhuriyet değerlerimize dönük takiyye içinde olanlarımızı, kürsülerimizde, fikri hesaplaşmaya çağırıyoruz"









CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Yarman; "CHP içinde yuvalanmış belli bir grup, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine dönük 'takiyye' yapmaktadır. CHP İstanbul İl Başkanı'nın tavrı, bu olgunun ifşa olması dolayısıyla, çarpıcı bir ipucudur" dedi.

"İÇİMİZİ ACITTI, AMA HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Tolga Yarman; şunları söyledi:

"CHP İstanbul İl Başkanı'nın Atatürk'ün adını, özrü kabahatinden büyük bir çizgide olarak anmaktan kaçınması, içimizi acıttı, ama hiç şaşırtmadı. Özellikle bir bilim adamı olarak ve açık yüreklilikle söyleyeyim, 'Atatürk eleştirilemez' diye, bir kaide yoktur. Elbette eleştirilebilir… Bu bir şeydir, O'nunla ve Cumhuriyet değerleri ile sorunlu olarak, Cumhuriyetimiz'in betonarme çimentosuna yönelik taammüden saldırı içine yuvarlanmak, başka bir şeydir. Hem O'nun resminin altında poz vereceksin, hem de, O'nun adını beğenmeyeceksin. Bu, en hafif deyişle, 'siyasi terbiye yoksunluğudur'."

"CHP İÇİNDE YUVALANMIŞ BELLİ BİR GRUP.."

"Aslında mesele bundan çok daha vahimdir. CHP içinde yuvalanmış belli bir grup, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine dönük 'takiyye' yapmaktadır. CHP İstanbul İl Başkanı'nın tavrı, bu olgunun ifşa olması dolayısıyla, çarpıcı bir ipucudur."

"FETÖ'CÜ YAZARLARA KOL KANAT GERİP, ONLARI ÜST YÖNETİM KADEMELERİNE TAŞIYACAKSIN"

"Kimse kimsenin adını; babasının, dedesinin soyadını, beğenmediği için, telaffuz etmeme, giderek örtme, yok sayma, lüksüne sahip değildir. İstanbul İl Başkanımız; eski partilimiz, Mardin Eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, soyadından da rahatsız mıdır? Anlamak, inanın, mümkün değil… Parti'nin öz evlatlarının misyon yollarını kese kese…

Balyoz/Ergenekon sürecinde, dış güçlerle kol kola girip ordunun tepesine yapılan operasyonlarda (buna dilimizde ne denir, siz söyleyin), masum kere masum filinta gibi askerlere, subaylara, generallere, amirallere, karalama üstüne karalamada bulunan FETÖ'cü yazarlara kol kanat gerip, onları üst yönetim kademelerine taşıyacaksın…"



"ATATÜRK'ÜN ADINI AĞZINA ALMAKTAN RAHATSIZ OLACAKSIN…"

"Necdet Pamir gibi uzmanlarına sırtını dönüp, yüksek öğrenim çürüğü kifayetsiz muhterisleri, şakası yok, dibine kadar uzmanlık gerektiren genel başkan yardımcılıklarına taşıyacaksın… Sonra da gidip, Atatürk'ün adını ağzına almaktan rahatsız olacaksın…

Vay be!..

Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimine sızma becerisini göstermiş… Büyük Atatürk'e, Cumhuriyet değerlerimize dönük takiyye içinde olanlarımızı, kürsülerimizde, fikri hesaplaşmaya çağırıyoruz. Alaverelerle yolumuzu kesmekten çıkmaya, yürekleri yeterse tabii…"



"İL BAŞKANIMIZI EDEBE DAVET EDERİZ"

"Sevgili Genel Merkez: Senden, İl Başkanımızı disiplin kurullarına sevk etmeni, isteyemeyiz… Tedip ederiz (edebe davet ederiz), en başta fikren güreşiriz, ama ceza talebinde bulunamayız. Bakalım CHP içindeki takiyyeciler, bizimle, fikren güreşebilecekler midir? Yoksa öyle ya da böyle, önümüze yatmaya devam mı edeceklerdir?"

TOLGA YARMAN KİMDİR?

CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, 1983'te SODEP MKYK Üyesi olarak çalıştı. 1989-91 arası, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul İl Yöneticisi olarak göreve seçildi. Aynı zaman diliminde, SHP İstanbul İl Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı olarak pek çok etkinliğin öncülüğünü yaptı. Bu dönemde "Çağdaş Toplumcu Demokrat Düşünceyi" başlattı. Bu çerçevede, ülkemizdeki siyasal oluşumlara, özellikle de, SHP ve CHP içindeki, genelde ülkemizdeki siyasal hareketlere ve bölünmüşlüğe dönük, pek çok makale yazdı, araştırmalar geliştirdi, siyasalar önerdi. O arada "CHP Açılırken Solda İnsan Hareketleri" başlıklı bir kitap (1992) yayınladı.



KAFTANCIOĞLU: "KİŞİLERİN İSİMLERİNDEN SÖZ EDERKEN, BELİRLİ ALIŞKANLIKLARLA BUNLARIN ÖZEL ATIFLARLA KATEGORİZE EDİLMESİNE KARŞIYIM"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.



Canan Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."



Uluç Gürkan (TBMM eski Başkanvekili): "Kasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP'ye üye bile olmaması gerekir.."

Muharrem İnce'den CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler

CHP’nin “Atatürk” tartışması nereden nereye?