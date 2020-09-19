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ve tek kartta olacak

İçişleri Bakanı 21 Eylül’den itibaren ve kimliklerin tek kartta toplanacağını açıkladı. Nüfus müdürlüklerinde ehliyet bilgileri var olan kimliklerindeki çiplere yüklenecek

ANKARA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
Ehliyet ve kimlik tek kartta olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programda "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasını anlattı. Bakan Soylu, her vatandaşta bulunan çipli kimliklere, 21 Eylül'den itibaren ehliyet bilgilerinin de yükleneceğini söyledi.
Buna göre; 21 Eylül'den itibaren randevu alarak nüfus müdürlüğüne giden vatandaşlar, ücretsiz olarak var olan kimliklerindeki çiplere ehliyet bilgilerini de yükletebilecek.
Ehliyeti bulunan ve yeni kimlik almaya gidenlere, "kimlik kartınıza ehliyetinizi yüklemek ister misiniz?' sorusu içeren formlar verilecek. Kabul edenlere ehliyetleri de kimliklerine yüklenecek. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak ehliyet bilgileri de yüklenecek.
Trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma cihazı, kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek. Uygulama önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinden itibaren hayata geçecek.

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Ehliyet ve kimlik tek kartta olacak
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