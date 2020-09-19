MHP lideri Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında, toprağı sulayan, toprağa vatan ruhu aşılayan şeyin şehitlerin kanları ve gazilerin emsalsiz fedakarlığı olduğunu belirtti. Gaziliğin kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyası olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türk milleti mazisinden atisine gazi bir millettir. Kolunu verse de vatanını vermeyen, bacağını kaybetse de bayrağını kaybetmeyen, bir gözünden olsa da haine ve zalime boyun eğmeyen gazilerimiz istiklal muhafızları, istikbal müjdecileridir. Nitekim gazilik hiç sönmeyecek iftihar ve irade meşalesidir" değerlendirmelerinde bulundu.



"Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur"

Tüm gazilerin eşit haklara sahip olması, bir ve aynı görülmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi ve milli bekamızı savunmak için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında cesaretle, feragatle, hamiyetle mücadele edip vücudunun herhangi bir yerinden küçük veya büyük yara alan her gazimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemertaşıdır. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmak, dahası gazi olup olmayacağına karar vermek manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli değildir. Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir. Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur. Hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyeti yaşamaları kabul edilemez bir durumdur. Gaziliğin bir adım sonrası şehadettir. Gazilik ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır."

Bahçeli, gazilerin her zaman ve her şart altında yanlarında olacaklarını vurgulayarak, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız. Bu vesileyle terörle mücadele esnasında şehit düşen evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gaziler Günü münasebetiyle tüm Gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile anarken, 'gazi' ve 'müşir' unvanını alışının 99'uncu yıl dönümünde Türk tarihine altın harflerle yazılan gazilerimizin hayatta olanlarına şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.