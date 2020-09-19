Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



İşte, Türkiye'de 19 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 1312 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 97.416

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.538

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.312

BAKAN KOCA: SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EN BÜYÜK MÜCADELESİ...

Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim. http://covid19.saglik.gov.tr

18 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.

Toplam vefat sayısı: 62

Toplam test sayısı: 111.113

Toplam vaka sayısı: 1.771

Toplam iyileşen sayısı: 1.060

17 EYLÜL VERİLERİ:



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı



Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.

Toplam vefat sayısı: 66

Toplam test sayısı: 109.985

Toplam vaka sayısı: 1.648

Toplam iyileşen sayısı: 1.143