Yiğitlerimizle iftihar ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin gazi bir millet olduğunu ve bu milletin bir mensubu olmaktan gurur duyduklarını belirten Erdoğan, mesajında özetle şu ifadeleri kullandı: "Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Yiğitlerimizin yurt içinde ve yurt dışında yazdıkları kahramanlık destanlarına her gün bir yenisini ekliyor olmalarıyla iftihar etmekteyiz."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı mesajda "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek" dedi.