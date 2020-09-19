Yüz yüze eğitim başlıyor: Öğrenciler ve veliler nelere dikkat etmeli?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocuklar için en iyi şeyin okula devam etmek olduğunu söylüyor, hastalık belirtisi göstermedikçe ve okulda bir salgın tespit edilmediği müddetçe velilerin çocuklarını okullara göndermeye devam etmesini tavsiye ediyor.

KÜRESEL VAKALARDA ÇOCUK ÖLÜMLERİ AZ

WHO'nun Eylül'de dünya çapında okulların açılmaya başlamasına dair yayınladığı açıklamada "Küresel vakalar içinde çocukların oranı çok az, yüzde 8,5. Çocuklarda ölüm ise nadiren görülüyor.

Öte yandan okulların kapatılmasının çocukların sağlığı, eğitimi ve gelişimi, ailelerin gelirleri ile genel olarak ekonomiye bariz bir negatif etkisi oluyor" ifadeleri yer alıyor. WHO, "Çocukları okuldan almak yerine el hijyeninin önemini anlatın ve ellerini yıkamadan yüzlerine dokunmamalarını tembihleyin" diyor.

Okullarını hiç kapatmayan veya kapadıktan sonra açan ülkelerde hastalığın yayılımında okulların etkisinin az olduğunu belirten WHO, bir ülkede ise okulların gerekli önlemler alınmadan açılması nedeniyle salgın yaşandığını aktarıyor.