Bahçeli’den ‘Gaziler Günü’ mesajı: Kahramanca mücadelenin onur madalyası

MHPlideri Devlet Bahçeli, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gaziliğin kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyası olduğunu vurguladı. Türk Milleti'nin mazisinden atisine gazi bir millet olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kolunu verse de vatanını vermeyen, bacağını kaybetse de bayrağını kaybetmeyen, bir gözünden olsa da haine ve zalime boyun eğmeyen gazilerimiz istiklal muhafızları, istikbal müjdecileridir. Nitekim gazilik hiç sönmeyecek iftihar ve irade meşalesidir. Elbette tüm gazilerimiz eşit haklara sahip olmalı, bir ve aynı görülmelidir. Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi ve milli bekamızı savunmak için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında cesaretle, feragatle, hamiyetle mücadele edip, vücudunun herhangi bir yerinden küçük veya büyük yara alan her gazimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemertaşıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, bir kahramanın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmanın, dahası gazi olup olmayacağına karar vermenin manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli olmadığını belirterek, "Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin 'Gazilik' unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir. Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyeti yaşamaları kabul edilemez bir durumdur" dedi. Gaziliğin bir adım sonrasının şehadet olduğuna dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, gaziliğin ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancı olduğunu ifade etti.MİNNETLE YAD EDİYORUMBELGRAD'DA, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.MİLLETİN KARAKTERİEn çok da Vatan diye çarpıyor kalbimiz. Şehadete vuslat nazarıyla bakan, gazayı hayat tarzı olarak bellemiş zihinlere sahibiz. Gazilik ruhunun, tarih sahnesinde var olduğu günden bu yana inancı ve vatanı uğruna omuz omuza mücadele etmeyi şiar edinmiş Türk milletinin milli karakteridir.