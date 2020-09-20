‘Darüşşifa çağının ötesinde şifa kapısıydı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Erdoğan ve Şentop, ilk olarak Tunca Nehri kenarındaki Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde yer alan Osmanlı'nın 15. yüzyılda akıl hastalarını su, müzik sesi, koku ile tedavi ettiği, devrin tıp yöntemlerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi'ni gezdi. Emine Erdoğan külliyenin içerisinde yeni oluşturulan İmaret Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze bu ziyaretle de kapılarını açmış oldu. Darüşşifanın yaklaşık 6 asır öncesi çağın ötesinde şifa kapısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz şifahaneler kurarak, hastalıklara şifa üzerinden yaklaşmış. Şifayı ilaçta olduğu kadar, doğada, yeme içmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arar. Ve sağlığı, bir yaşam biçimi haline dönüştürmüştür" dedi. Erdoğan ve Şentop, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun girişimleriyle 2018 yılında kentin dezavantajlı bölgelerindeki okulların taranması sonucu keşfedilen şan, nota ve enstrüman kursları verilen yetenekli çocuklardan oluşan koronun konserini de dinledi. Emine Erdoğan daha sonra 9 çevrecilik ödülüyle "Türkiye'nin en çevreci camisi" unvanıyla öne çıkan Sultan II. Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Dar-ül Hadis Camisi'ni de ziyaret etti.